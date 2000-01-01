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контакты
+7 (495) 032-75-70
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в Москве?
Работаем с 7 ведущими организациями Москвы
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Мастер отделочных работ
Мастер-универсал
Маляр
Плиточник
Мастер С/У под ключ
Бригада под коттеджи
Гипсокартонщик
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Работа в строительных
организациях Москвы
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потенциальные работодатели
Мастер-отделочник
доход от 140 000 руб.
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Требования:
Опыт работы не менее 3 лет
Наличие профессионального инструмента
Знание технологий применения строительных материалов
Условия:
Доход от 140 000 р. в мес. и более
Премии каждые три месяца
Полное обеспечение объектами, без простоев
Сдельная оплата, выплаты каждую неделю
Нет задержек по з/п
Объекты подбираем в удобном районе
Выдача спец.одежды
Перевозка инструмента с объекта на объект силами компании
Предоставление жилья
Бесплатно повыше квалификации
Дополнительно:
Компенсация ремонта инструмента
Оплата в случае простоя / Оплата проезда
Иногородним предоставляем жилье и оплачиваем проезд до Москвы.
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Мастер-отделочник
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Мастер-универсал
доход от 140 000 руб.
Подробнее
Требования:
Опыт работы не менее 3 лет
Наличие профессионального инструмента
Знание технологий применения строительных материалов
Условия:
Доход от 140 000 р. в мес. и более
Премии каждые три месяца
Полное обеспечение объектами, без простоев
Сдельная оплата, выплаты каждую неделю
Нет задержек по з/п
Объекты подбираем в удобном районе
Выдача спец.одежды
Перевозка инструмента с объекта на объект силами компании
Предоставление жилья
Бесплатно повыше квалификации
Дополнительно:
Компенсация ремонта инструмента
Оплата в случае простоя / Оплата проезда
Иногородним предоставляем жилье и оплачиваем проезд до Москвы.
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Мастер-универсал
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Маляр
доход от 110 000 руб.
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Требования:
Опыт работы не менее 3 лет
Наличие профессионального инструмента
Знание технологий применения строительных материалов
Условия:
Доход от 110 000 р. в мес. и более
Премии каждые три месяца
Полное обеспечение объектами, без простоев
Сдельная оплата, выплаты каждую неделю
Нет задержек по з/п
Объекты подбираем в удобном районе
Выдача спец.одежды
Перевозка инструмента с объекта на объект силами компании
Предоставление жилья
Бесплатно повыше квалификации
Дополнительно:
Компенсация ремонта инструмента
Оплата в случае простоя / Оплата проезда
Иногородним предоставляем жилье и оплачиваем проезд до Москвы.
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Маляр
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Плиточник
доход от 130 000 руб.
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Требования:
Опыт работы не менее 3 лет
Наличие профессионального инструмента
Знание технологий применения строительных материалов
Условия:
Доход от 130 000 р. в мес. и более
Премии каждые три месяца
Полное обеспечение объектами, без простоев
Сдельная оплата, выплаты каждую неделю
Нет задержек по з/п
Объекты подбираем в удобном районе
Выдача спец.одежды
Перевозка инструмента с объекта на объект силами компании
Предоставление жилья
Бесплатно повыше квалификации
Дополнительно:
Компенсация ремонта инструмента
Оплата в случае простоя / Оплата проезда
Иногородним предоставляем жилье и оплачиваем проезд до Москвы.
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Плиточник
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Мастер С/У под ключ
доход от 140 000 руб.
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Требования:
Опыт работы не менее 3 лет
Наличие профессионального инструмента
Знание технологий применения строительных материалов
Условия:
Доход от 140 000 р. в мес. и более
Премии каждые три месяца
Полное обеспечение объектами, без простоев
Сдельная оплата, выплаты каждую неделю
Нет задержек по з/п
Объекты подбираем в удобном районе
Выдача спец.одежды
Перевозка инструмента с объекта на объект силами компании
Предоставление жилья
Бесплатно повыше квалификации
Дополнительно:
Компенсация ремонта инструмента
Оплата в случае простоя / Оплата проезда
Иногородним предоставляем жилье и оплачиваем проезд до Москвы.
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Мастер С/У под ключ
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Бригада под коттеджи
доход от 200 000 руб.
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Требования:
Опыт работы не менее 3 лет
Наличие профессионального инструмента
Знание технологий применения строительных материалов
Условия:
Доход от 200 000 р. в мес. и более
Премии каждые три месяца
Полное обеспечение объектами, без простоев
Сдельная оплата, выплаты каждую неделю
Нет задержек по з/п
Объекты подбираем в удобном районе
Выдача спец.одежды
Перевозка инструмента с объекта на объект силами компании
Предоставление жилья
Бесплатно повыше квалификации
Дополнительно:
Компенсация ремонта инструмента
Оплата в случае простоя / Оплата проезда
Иногородним предоставляем жилье и оплачиваем проезд до Москвы.
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Бригада под коттеджи
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Гипсокартонщик
доход от 120 000 руб.
Подробнее
Требования:
Опыт работы не менее 3 лет
Наличие профессионального инструмента
Знание технологий применения строительных материалов
Условия:
Доход от 120 000 р. в мес. и более
Премии каждые три месяца
Полное обеспечение объектами, без простоев
Сдельная оплата, выплаты каждую неделю
Нет задержек по з/п
Объекты подбираем в удобном районе
Выдача спец.одежды
Перевозка инструмента с объекта на объект силами компании
Предоставление жилья
Бесплатно повыше квалификации
Дополнительно:
Компенсация ремонта инструмента
Оплата в случае простоя / Оплата проезда
Иногородним предоставляем жилье и оплачиваем проезд до Москвы.
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Гипсокартонщик
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250 лучших
работодателей России
Мы провели аналитику среди 250 строительных
компаний Москвы. Отобрали 7 ведущих компаний
по критериям:
Самый высокий процент по выплатам
Самые комфортные условия труда
Гарантия выполнения трудовых обязательств
Наличие постоянного обьема заказов
Бесплатное повышение квалификации
7
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Ведущих компаний Москвы
Почему мы
Большой опыт
• Работаем с 2016 года
• Более 25 профессиональных hr-специалистов
• Работаем с ведущими строительными компаниями
• Обеспечили работой более 1235 мастеров
Достойная оплата труда и условия
• Гарантия получения ЗП
• Премирование
• Официальное трудоустройство
• Оплата простоя и компенсация проезда
Огромная база заказов
• Более 150 горячих объектов
• Первое собеседование на следующий
день после обращения
Комфортные рабочие условия
• Предоставление профессионального инструмента
• Бесплатный ремонт и обслуживание Вашего инструмента
• Возможность обучения и повышения квалификации
• Стабильный объем работ круглый год
Профессиональные
инструменты
Шлифовальная машина для стен и потолков
FLEX Giraffe
• Цена - 93 500 ₽
• Мощность - 500 Вт
• Напряжение - 220 В
• Диаметр диска - 225 мм
• Производство - Германия
Компания предоставляет
профессиональные инструменты
для сотрудников бесплатно
Тепловая пушка MASTER
• Цена - 76 000 ₽
• Мощность - 30 кВт
• Расход воздуха - 3100 м³/ч
• Напряжение - 220 В
• Производство - Италия
Торцовочная пила Bosch
• Цена - 75 000 ₽
• Мощность - 2000 Вт
• Наличие лазера - да
• Глубина пропила под углом 90° - 104 мм
• Производство - Китай
Электро Плиткорез BATTIPAV
• Цена - 350 000 ₽
• Мощность - 9 кВт
• Напряжение - 380 В
• Плитка/камень/гранит
• Производство - Германия
Шлифовальная машина TRIO
• Цена - 133 000 ₽
• Мощность - 2400 Вт
• Напряжение - 220 В
• Плитка/камень/гранит
• Производство - Италия
Промышленный пылесос Numatic HZ 750
• Цена - 213 000 ₽
• Мощность - 2200 Вт
• Напряжение - 220 В
• Поток воздуха 84 л
• Производство - Германия
Штроборез Makita
• Цена - 150 000 ₽
• Мощность - 2200 Вт
• Напряжение - 220 В
• Бетон/кирпич
• Производство - Япония
Вопрос - Ответ
Чтобы Вам не пришлось искать информацию по всему сайту,
мы собрали самые часто задаваемые вопросы в отдельный список.
Сколько можно заработать?
Мы отобрали компании с самой высокой оплатой труда. Средняя заработная плата мастера от 120 000 руб/мес
Какие условия проживания?
Проживание на объекте. Между объектами предоставляем общежитие комнатного типа с 3х разовым питанием
Обеспечиваете ли вы инструментом?
Компания предоставит весь инструмент бесплатно
Как оплачиваются транспортные расходы?
Полная компенсация транспортных расходов
Как осуществляется начисление заработной платы?
Начисление осуществляется на основании утвержденных сдельных расценок за сданный объект, выплата производится каждую неделю путем перечисления средств на банковскую карту
Какие чертежи / документы предоставляются на объект?
Официальный договор подряда, утвержденная сметная документация, прайс-лист с расценками. При этом объект ведет прораб и помогает решить любые организационные и технологические вопросы
Наша команда
Мы регулярно занимаем верхние строчки в различных рейтингах и списках лучших специалистов по подбору мастеров на объекты г. Москвы
Любовь Владлена
Исполнительный
директор
Тюренков Роман
Коммерческий
директор
Стеценко Дарья
Руководитель по
подбору персонала
Максимова Юлия
Руководитель отдела
логистики
Контакты
Россия, Москва
ул. Большая Ордынка 40
БЦ "Легион"
Email:
obektru@gmail.com
+7 (495) 032-75-70
Без выходных 9:00 - 21:00
Сайт не является публичной офертой
и носит информационный характер.
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собеседование
Мастер отделочных работ
Мастер-универсал
Маляр
Плиточник
Мастер С/У под ключ
Бригада под коттеджи
Гипсокартонщик
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ООО «ОБЪЕКТ.РУ»
ИНН: 9617124580, ОГРН: 1195576023342
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